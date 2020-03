(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAR - "I numeri dei ricoveri in terapia intensiva in Emilia-Romagna sono ancora molto lontani dalla nostra capacità complessiva". A sottolinearlo il commissario per l'emergenza coronavirus in Emilia-Romagna, Sergio Venturi, durante il quotidiano bollettino trasmesso via streaming su Facebook.

"Siamo in una situazione con molte risorse in tasca e non solo per la terapia intensiva", ha sottolineato Venturi: "Rispetto ad altre zone, questo ci conforta molto". Attualmente i ricoveri sono 112, mentre la capacità totale fissata dal documento di pianificazione diffuso oggi dalla Regione è di 539 posti: "Viaggiamo con una disponibilità cinque volte superiore a quello che è attualmente il numero dei pazienti ricoverati", ha rimarcato Venturi.(ANSA).