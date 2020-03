Toti, uccidiamo il virus, non il Paese

(ANSA) - GENOVA, 11 MAR - "Bisogna pensare che questo Paese deve andare avanti, che la gente deve mangiare, che le industrie hanno delle necessità. Se fermiamo tutto il Paese, ripartire non sarà facile. Bisogna riflettere molto sul fatto che occorre prendere tutte le misure per contenere il virus, ma uccidendo il virus senza uccidere noi stessi". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio in una diretta video via Facebook. "Servono equilibrio, attenzione, nervi saldi - ha detto -, non bisogna farsi prendere dall'emotività né dal panico. L'unica cosa di cui dobbiamo davvero avere paura è la nostra stessa paura che ci induce fare scelte sbagliate".