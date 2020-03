Sindaco Codogno, nostro modello funziona

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - "Il modello zona rossa ha funzionato. Quel che è certo è che il trend dei contagi da qualche giorno è negativo e speriamo vada avanti così. Questo non vuol dire, però, che l'emergenza sia finita". Così Francesco Passerini, il sindaco di Codogno, uno dei 10 Comuni del Lodigiano che per due settimane sono stati isolati con il divieto di ingresso e uscita dall'area. Passerini è stato prudente e ha detto che "è da prendere con le pinze" il dato per cui ieri a Codogno non si sono registrati nuovi casi "perché bisogna vedere l'andamento dei prossimi giorni". "Se i numeri sono confermati, il trend di propagazione, come dico da qualche giorno, è più basso rispetto al resto del territorio della Lombardia". Comunque fondamentale, per Passerini è "mantenere altissimo il livello di guardia adottando tutte le precauzioni prese nella nostra zona in questi 17 giorni e che abbiamo metabolizzato, e non pensare che la battaglia sia finita".