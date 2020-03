Si salva da furia marito chiamando 112

(ANSA) - SASSARI, 11 MAR - Si è salvata chiamando i carabinieri. Una donna di 30 anni di Olbia è riuscita a sfuggire alla furia del marito, che la stava pestando a sangue con calci e pugni, e a comporre il 112 per chiedere aiuto. I militari della sezione radiomobile del reparto territoriale della città gallurese, si sono precipitati nell'appartamento della coppia e hanno trovato lui, un muratore di 35 anni, in evidente stato di ebbrezza alcolica. Lei completamente ricoperta di lividi, abrasioni e graffi. L'uomo è stato arrestato e dopo una notte in camera di sicurezza è stato trasferito nel carcere di Bancali, a Sassari, a disposizione dell'autorità giudiziaria. A Olbia è il secondo caso in tre giorni di maltrattamenti in famiglia.