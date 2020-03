Sciatori in Francia,proteste Valle Aosta

(ANSA) - AOSTA, 11 MAR - Monta la protesta in Valle d'Aosta sui turisti che risiedono a Courmayeur o in altre località valdostane e poi vanno a sciare in Francia dove gli impianti sono regolarmente aperti. In queste ore girano foto di code agli impianti di Chamonix, "assaltati" dagli appassionati di sci compresi molti italiani. I primi a sollevare il problema sono stati gli albergatori di Courmayeur."Se a pochi chilometri di distanza le misure di contenimento sono differenti - scrive su facebook il consigliere regionale Stefano Aggravi (Lega) - mi chiedo quale possa essere l'efficacia ottimale delle nostre limitazioni. Non è per polemica, ma per naturale logica che mi chiedo se non sia il caso di chiudere il Tunnel del Monte Bianco al traffico turistico".