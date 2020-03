Medici Bari, 'Io in corsia, tu a casa'

(ANSA) - BARI, 11 MAR - "Io resto in corsia, tu resta a casa! Medici, infermieri e operatori sanitari del Policlinico di Bari insieme per fermare il virus". E' la campagna social lanciata nelle ultime ore in alcuni reparti del Policlinico di Bari, tra i quali pronto soccorso, rianimazione e tutti quelli in prima linea per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Su Instagram e Facebook stanno postando una loro foto, al lavoro, con il sorriso e un cartello con su scritto #iorestoincorsia #turestaacasa. L'iniziativa vuole lanciare un messaggio di speranza attraverso un richiamo alla responsabilità. Medici e cittadini sono sullo stesso cartello perché la battaglia è comune. Tra le foto ci sono anche quelle del direttore generale del Policlinico, Giovanni Migliore, del primario del reparto di rianimazione Salvatore Grasso e del presidente della scuola di medicina, Loreto Gesualdo.