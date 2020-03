Frati 'positivi', appello ai fedeli

(ANSA) - ROVIGO, 11 MAR - Quattro frati del convento francescano di Lendinara (Rovigo) sono risultati positivi al tampone per il Coronavirus, e ora tutta la comunità di 20 religiosi è in isolamento fiduciario. Lo conferma all'ANSA il padre guardiano. Appreso l'esito del test, i frati hanno subito lanciato un appello ai fedeli che avevano fatto la confessione nella chiesa di Sant'Agata il giorno 7 marzo - prima i religiosi erano altrove - perchè contattino l'Usl. Si tratta in tutto di una decina di persone, di Lendinara e paesi vicini, che sono già state individuate, e i cui recapiti sono stati comunicati dai frati all'unità sanitaria polesana. Dei 4 francescani, solo uno, un quarantenne, è ricoverato, nel reparto malattie infettive di Rovigo. Gli altri tre, tutti asintomatici, sono in isolamento fiduciario in convento.