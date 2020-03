Coronavirus: paziente morto in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 11 MAR - Il primo morto in Sicilia risultato positivo al coronavirus è anziano cardiopatico ottantenne di Sortino (Sr) ricoverato presso l'ospedale Gravina di Caltagirone. La notizia, che era stato diffusa dal sindaco del paese Vincenzo Parlato, è stata confermata dall'assessorato regionale per la Salute, che dopo aver ricevuto le relazioni della Aziende sanitarie provinciali di Siracusa e Catania, precisa che l'uomo è deceduto per arresto cardiorespiratorio.

"Si tratta di un soggetto - precisa l'assessorato - che era affetto da patologie cardiovascolari e neurologiche, con una endoprotesi per pregresso aneurisma aortico-addominale. Lo stesso era stato ricoverato presso il nosocomio di Augusta, con sospetta ischemia cerebrale. Oggi era stata accertata la positività al Covus-19 in un soggetto con patologie multiple".