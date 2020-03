Coronavirus, Ceriscioli, verso raddoppio

(ANSA) - ANCONA, 11 MAR - "Le curve epidemiologiche ci indicano la direzione dei prossimi giorni: stiamo andando verso il raddoppio dei casi. Sarà una settimana di trincea e noi continuiamo a lavorare perché la sanità sia pronta". Così il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli commenta l'andamento del contagio da coronavirus, che vede 479 casi positivi dall'inizio dell'emergenza e il primo caso ad Ascoli Piceno, sinora non toccata. Ceriscioli invita "di nuovo tutti i cittadini a osservare strettamente le indicazioni per contenere il contagio. Ringrazio di cuore tutti gli operatori della sanità che in questi giorni stanno svolgendo un lavoro straordinario.

E' dura, ma tutti insieme ce la facciamo".