In Umbria salgono a 37 positivi al virus

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAR - Sono 37 le persone che in Umbria risultano positive al coronavirus in base ai dati aggiornati alla mezzanotte del 9 marzo dalla Regione. Il nove marzo erano 28. I soggetti positivi sono 23 nella provincia di Perugia e 14 in quella di Terni. Sono ricoverati in 10, due in terapia intensiva all'ospedale di Perugia, tre nel reparto di malattie infettive di Terni e cinque in quello di Perugia.

Le persone in osservazione sono 769: 445 nella provincia di Perugia e 324 in quella di Terni.

Nel complesso entro le ore 24 del 9 marzo, sono stati eseguiti 256 tamponi.

Sempre alla stessa data risultano 163 soggetti usciti dall'isolamento, 43 nella provincia di Perugia e 27 in quella di Terni. (ANSA).