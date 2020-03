Fisco: sequestro 800mila euro ex notaio

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - Eseguito dalla guardia di finanza un decreto di sequestro preventivo di beni per 850mila euro nei confronti di un ex notaio fiorentino, accusato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Ai fini di non pagare i suoi debiti con l'erario, per un ammontare di circa 2 milioni di euro, il professionista avrebbe tentato di trasferire su un conto svizzero circa 850mila euro, ora sottoposti a sequestro.

Secondo quanto accertato dalla GdF avrebbe anche attribuito fittiziamente ad altri la titolarità delle somme che stava trasferendo all'estero. In questo modo l'ex notaio, scrive il gip Agnese Di Girolamo nel decreto di sequestro disposto su richiesta del pm Fabio Di Vizio, avrebbe compiuto "atti fraudolenti sui propri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva".