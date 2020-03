Eroi in corsia, i medici e gli infermieri che in questi giorni lottano senza sosta contro il coronavirus per salvare quante più vite possibili. Una foto simbolo che li rappresenta è quella dell'infermiera dell'ospedale di Cremona che, alla fine del turno, si addormenta stravolta sulla scrivania, con ancora indosso il camice e la mascherina. Sul tavolo un lenzuolo bianco di protezione. La foto, scattata da un medico dell'ospedale, ha commosso e fatto in poco tempo il giro del web.