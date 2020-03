Salgono a 36 i casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 9 MAR - Si attestano a 36 i casi positivi da Coronavirus, dei quali 35 si trovano in Alto Adige e uno ricoverato in un ospedale del Nord Italia. Lo comunica l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Mediamente in Alto Adige vengono effettuati 50 test al giorno. Circa 257 persone si trovano in quarantena domestica. Nel frattempo l'Istituto Superiore di Sanità di Roma ha confermato la positività anche del secondo caso altoatesino.

L'Azienda Sanitaria ricorda che persone con sintomi da infezione respiratoria o febbre (maggiore di 37,5) non devono in nessun caso andare dal medico o presentarsi al pronto soccorso.

Nel caso del sospetto di contatti ravvicinati con persone infette, gli interessati devono rispettare l'isolamento domestico precauzionale e contattare telefonicamente il proprio medico di famiglia. Anche in caso di febbre lieve, sintomi influenzali e da raffreddamento bisogna restare in casa fino alla completa guarigione e scomparsa dei sintomi.