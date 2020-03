Coronavirus,stop stagione sci in A.Adige

(ANSA) - BOLZANO, 9 MAR - In Alto Adige si ferma in anticipo la stagione sciistica a causa dell'emergenza Coronavirus. Da mercoledì chiuderanno, infatti, gli impianti di risalita e gli alberghi. L'annuncio è stato fatto dal presidente degli albergatori altoatesini Manfred Pinzger.

"Si tratta di una decisione difficile e sofferta che gli operatori turistici hanno preso in comune accordo", ha aggiunto Pinzger. "I drammatici sviluppi delle ultime 48 ore e i provvedimenti imposti dal governo, ci chiedono questa scelta per la tutela dei nostri cittadini, dei nostri ospiti e dei nostri collaboratori", ha aggiunto il presidente degli albergatori altoatesini.