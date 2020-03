Coronavirus: salgono a 1.386 i casi E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 9 MAR - Salgono a 1.386 i casi positivi in Emilia-Romagna, 206 in più rispetto a ieri. Di questi circa 600 sono in isolamento domiciliare e 90 in terapia intensiva. Nelle ultime ore le guarigioni sono state 30, mentre i decessi 14 (di cui un cittadino lombardo), in gran parte di persone con patologie pregresse. Per il commissario per l'emergenza, Sergio Venturi, si tratta di "una crescita costante, ma un po' inferiore rispetto ai giorni scorsi: la settimana scorsa i casi aumentavano del 25%, ora del 16-17%". I dati sono stati forniti durante il bollettino quotidiano trasmesso via Facebook.