In occasione dei 100 giorni mancanti all'esame di stato della maturità, che cadono domani, il ministero dell'Interno, in accordo con quello dell'Istruzione, ha emanato un'apposita circolare: "gli abituali festeggiamenti legati a questa ricorrenza ricadono fra quelle manifestazioni ed eventi che sono vietati per contribuire al contenimento della diffusione del coronavirus. Si tratta, infatti, di occasioni che comportano l'affollamento di persone".