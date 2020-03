Focus sull'informazione ambientale

'Lanciamo un patto green per l'informazione ambientale, insieme a giornalisti, direttori ed editori. L'invito che faccio a tutti è di costruire un percorso comune, fatto di idee e proposte concrete, per dare la massima visibilità ai temi ambientali, dai cambiamenti climatici all'inquinamento urbano, alla sostenibilità e quindi alle occasioni di lavoro green e alle soluzioni che l’economia verde e la scienza già ci mettono a disposizione. Propongo un vero e proprio patto, concreto, da mettere a punto e firmare in occasione del prossimo Festival del giornalismo ambientale che si svolgerà a giugno': cosi ha il ministro dell'Ambiente Sergio Costa al termine al forum sul giornalismo ambientale al quale hanno partecipato direttori di testata ed editori, svoltosi a Roma e promosso dal Ministero dell’ambiente, Enea, Ispra e Federazione dei media ambientali.

