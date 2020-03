Sapone contaminato, muore neonata a Bari

(ANSA) - BARI, 7 MAR - Una neonata prematura è morta al Policlinico di Bari a causa di una infezione da Serratia, lo stesso batterio contenuto in un sapone utilizzato da medici e infermieri del Policlinico. L'ospedale barese è stato avvertito dopo il decesso della piccola, da una ditta di Settimo di Pescantina (Verona), che erano stati bloccati nove lotti di sapone, distribuiti in tutta Italia, per una possibile contaminazione da Serratia. Sul caso la Procura di Bari ha aperto una inchiesta sulla base di una denuncia del Policlinico.

La bimba era stata messa in incubatrice e le prime cure sembravano funzionare. Agli inizi di febbraio la situazione peggiora per un'infezione. Le analisi evidenziano la presenza della Serratia. Dopo qualche ora la bimba muore. E il 14 febbraio una ditta di Settimo di Pescantina comunica al Policlinico la "possibile contaminazione da Serratia" del sapone.