Prima guarigione da virus in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 7 MAR - Primo caso in Umbria di guarigione di un paziente che era stato infettato dal coronavirus. Lo ha appreso l'ANSA dall'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto. Il quale non ha voluto fornire alcun dettaglio sull'identità del paziente, che sarebbe risultato positivo una quindicina di giorni fa. "E' un traguardo significativo - ha sottolineato Coletto - in mezzo a tanta paura. Con il Governo stiamo facendo il possibile per risolvere la situazione che si è creata col coronavirus. Dobbiamo crederci". (ANSA).