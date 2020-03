Coronavirus: altre tre casi in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 7 MAR - Si registrano tre nuovi casi di contagio da coronavirus accertati dall'Unità di crisi regionale.

Due cittadini di Cagliari e uno di Sardara. In Sardegna quindi i casi salgono a 11. Lo fa sapere la Regione. In uno dei casi il paziente, di rientro da un viaggio, si è messo tempestivamente in isolamento volontario al proprio domicilio senza entrare in contatto con nessuno. Negli altri due casi il contagio è avvenuto per contatto con uno dei pazienti risultati positivi in Sardegna e per contatto con un parente in soggiorno nell'isola, proveniente da altra Regione.