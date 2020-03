Anziano ucciso, freddato con due "colpi"

(ANSA) - CAGLIARI, 7 MAR - È stato ucciso con due colpi di pistola alla testa, esplosi in rapida successione. Una esecuzione in piena regola quella di Giuseppe Pintore, 80 anni, trovato morto a bordo della propria auto parcheggiata in una stradina sterrata in località Bacu S'Aruis a Maracalagonis nel Cagliaritano. È quanto emerge, secondo alcune indiscrezioni trapelate, dall'autopsia eseguita dal dottor Roberto Demontis sul cadavere dell'anziano.

Gli esami, richiesti dal pm Emanuele Secci che coordina le indagini condotte dalla squadra mobile, sono durati circa cinque ore e sono serviti per rispondere ad alcuni interrogativi posti dagli inquirenti. Gli investigatori della Mobile hanno sentito amici, parenti e conoscenti dell'anziano per ricostruire le ultime ore di vita e per capire se in passato ci fossero stati attriti con qualcuno.