Niente multe per i padri che non si occupano dei figli

I padri - e in generale i genitori non collocatari - che non esercitano il diritto di visita stabilito dal giudice, non possono essere "puniti" con sanzioni economiche che li spingano a frequentare i figli. Lo sottolinea la Cassazione che ha annullato le multe da cento euro a un padre "renitente" per ogni incontro saltato con il figlio minore. Per gli 'ermellini', il diritto di visita non si può "monetizzare" ed "è destinato a rimanere libero nel suo esercizio". Meglio pensare a percorsi "condivisi" per migliorare i rapporti.