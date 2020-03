Marche, 20 pazienti in Terapia intensiva

(ANSA) - ANCONA, 6 MAR - Nelle Marche, dove sono morte quattro persone con patologie pregresse e contagiate dal Coronavirus, ci sono 93 altri pazienti ricoverati di cui 20 in Terapia intensiva, 73 in altri reparti (malattie infettive, Pronto soccorso, medicina e medicina generale) oltre a 62 persone in isolamento domiciliare. L'ultimo aggiornamento del Gores (Gruppo operativo per le emergenze sanitarie) dà conto di 159 tamponi positivi (62 confermati per ora dell'Istituto superiore di sanità) su 585 analizzati (426 negativi).

La maggioranza di positivi proviene dalla provincia di Pesaro Urbino (126), seguita da Ancona (23), Macerata (7) e Fermo (3).

I ricoverati in Terapia intensiva si trovano a Pesaro (5), Fano (7), Ancona (2), Fermo (2), San Benedetto del Tronto (1), Civitanova Marche (1), Jesi (1) e Urbino (1). Sono 981 (902 asintomatici), le persone in isolamento domiciliare, che non hanno fatto il tampone; tra queste 11 ad Ascoli Piceno, provincia dove finora non si sono registrati casi di positività.