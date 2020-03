Coronavirus: Toti, 500 euro per famiglie

(ANSA) - GENOVA, 6 MAR - "500 euro a famiglia, una tantum, per mamme e papà che lavorano per sostenere chi è costretto a ricorrere a baby sitter con le scuole chiuse per il coronavirus". Annuncia il provvedimento il governatore della Liguria Giovanni Toti. "Non tutti possono contare sul supporto dei nonni. Speriamo che il Governo accolga le nostre proposte, come l'allungamento del congedo parentale, gli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle scuole che verranno penalizzati, un fondo di rotazione per le imprese", dice Toti.