Commercianti Norcia, rischiamo affondare

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 6 MAR - "Coronavirus, terremoto e bollette da pagare nuovamente rischiano di affondare per sempre il centro Italia colpito dal sisma": a lanciare il grido di allarme è Alberto Allegrini, presidente della sezione Confcommercio della Valnerina e imprenditore nel settore della ricettività turistica di Norcia. "L'emergenza coronavirus sommata a una ricostruzione ancora ferma e al fatto che da fine mese saremo chiamati a pagare di nuovo le utenze, dopo che abbiamo già ripreso a versare l'Irpef - ha detto all'ANSA - darà il colpo di grazia alla nostra economia già in ginocchio dopo un inverno trascorsi tra sospiri e il nulla".

Il virus ha costretto gli organizzatori a sospendere l'ultimo dei tre fine settimana di "Nero Norcia", la mostra mercato dei prodotti tipici. "Questa - ha sottolineato ancora Allegrini - è stata l'ultima mazzata che affossa anche le ultime aspettative di tutti i negozianti nursini che grazie a questa fiera tradizionalmente prendono una boccata di ossigeno per le loro attività".