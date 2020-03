Coronavirus, bozza decreto: misure restrittive per i processi

Misure restrittive sulle attività giudiziarie: è questo l'oggetto del decreto che il Cdm varerà stasera e che, nel contesto dell'emergenza coronavirus, interviene sui Tribunali.

Nel decreto, che il governo sta ultimando, si prevede, tra le altre misure, che il capo degli uffici giudiziari possa sospendere e rinviare udienze non urgenti se emergono criticità igienico-sanitarie.

Ma nella bozza, che potrebbe venire modificata nel coso della riunione di governo, si parla anche di date. La giustizia potrebbe fermarsi, infatti, fino al 30 giugno. E si prevede quindi il rinvio delle udienze civili e penali "a data successiva al 30 giugno 2020" con alcune eccezioni specificate, mentre potrebbero celebrarsi a porte chiuse le udienze previste come pubbliche.

Continuerebbero a svolgersi le udienze che riguardano procedimenti cautelari o quelli per adottare misure di protezione contro abusi familiari, le cause di competenza del Tribunale dei minori e quelle relative agli alimenti, oltre ai provvedimenti sui migranti, ossia la convalida dell'espulsione, l'allontanamento e il trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea. Sono alcune delle eccezioni previste nella bozza del decreto sugli effetti del coronavirus sull'attività giudiziaria, che saranno sul tavolo del Cdm.

Non si sospenderebbero nemmeno le udienze di convalida dell'arresto o del fermo nei procedimenti a carico di detenuti o persone in stato di custodia cautelare, nei procedimenti con imputati minorenni o in generale in quelli con carattere di urgenza.

Intanto a Milano per far fronte all'emergenza virus si stanno svolgendp udienze via Skype per i minorenni detenuti. E, se non sarà realizzabile per l'assenza dei mezzi tecnici, la possibilità per i ragazzi di parlare con telefoni a loro forniti dalle carceri minorili ai propri avvocati presenti davanti ai giudici. E' questa, infatti, una delle nuove regole tracciate in questi giorni di emergenza sanitaria per la diffusione del Coronavirus, sulla base di un accordo tra gli ordini degli avvocati del distretto milanese e il Tribunale per i minorenni di Milano.

Ad esempio, all'istituto penale minorile Beccaria, dove il servizio via Skype non è ancora entrato in funzione, la direzione si è impegnata a "garantire la disponibilità" di un cellulare "con sim dedicata" per le "interlocuzioni" dei ragazzi con i difensori durante le udienze. Tutti gli altri procedimenti non urgenti, con minorenni imputati liberi, potranno essere rinviati. Lo stesso accadrà per i procedimenti civili, salvo quelli urgenti, come le situazioni in cui c'è un "grave pregiudizio per il minore".