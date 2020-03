Coronavirus: rubata attrezzatura a troupe davanti allo Spallanzani

Furto a una troupe televisiva davanti l'ingresso dello Spallanzani di Roma. La troupe aveva lasciato parte dell'attrezzatura all'interno dell'auto parcheggiata davanti al cancello mentre montava le attrezzature indispensabili per predisporre la diretta in attesa del bollettino. "E' stata questione di pochi istanti - raccontano - hanno preso microfono, monopiede, batterie e cavi per un valore di circa duemila euro. Non è la prima volta che avvengono furti qui davanti. Presenteremo denuncia in giornata".(ANSA).