Tossiscono per rubare: denunciate

(ANSA) - MILANO, 4 MAR - Due romene di 20 e 46 anni sono state denunciate dai carabinieri per procurato allarme dopo che avevano tossito di proposito e ripetutamente fuori dal centro unico di prenotazione dell'Asst (l'ex Asl) a Rho (Milano). E' accaduto nel pomeriggio di ieri in via Legnano. L'ipotesi dei militari è che le due volessero spaventare i presenti, approfittare della concitazione e del fuggi fuggi generale per borseggiare qualche vittima.