Dà fuoco alla villa del marito convinta e minacciata da una 'maga'

Per riconquistare il suo ex marito aveva una solo possibilità: incendiare la villa dove vivevano l'uomo e sua figlia. Glielo avevano detto con certezza i tarocchi che una 'fattucchiera' che le aveva letto e che, con un complice, l'ha aiutata a metto in atto il gesto minacciandola: zitta o sarai vittima del malocchio. Ma le carte non avevano previsto che le due donne e l'uomo sarebbero stati identificati e arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Catania.

La svolta all'indagini arriva dalla telecamera di sorveglianza della villa dove abitano la vittima e sua figlia, oscurata dai tre la notte dell'azione con un panno ma che non ha impedito all'ex marito di riconoscere la sua ex moglie tra i tre che avevano cosparso la casa di benzina e hanno appiccato il rogo. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco.

I carabinieri si sono recati nel negozio della donna dove hanno rinvenuto i vestiti ancora sporchi di benzina usati la notte dell'incendio. La signora è stata arrestata e poi scarcerata. I due complici sono ai domiciliari.