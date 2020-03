Coronavirus: si potenzia P.civile sarda

(ANSA) - CAGLIARI, 3 MAR - La Giunta regionale della Sardegna punta a portare in Aula questo pomeriggio un testo di legge per potenziare la Protezione civile impegnata sull'emergenza coronavirus. L'opposizione è perplessa nel merito: la conferenza dei capigruppo si riunirà alle 15, un'ora prima dell'inizio della seduta del Consiglio, per decidere, e servirà l'unanimità.

Molto probabilmente ci sarà anche il governatore Christian Solinas per spiegare nel dettaglio il testo e le motivazione che spingono a presentarlo.

Il provvedimento prevede uno stanziamento di 3,2 milioni di euro che finanzierà un fondo destinato a coprire le spese urgenti della Protezione civile, ad esempio l'acquisto dei termoscanner da installare in tutti i porti dell'Isola, al momento solo alcuni ce l'hanno, ma anche a riorganizzare gli uffici per rendere più efficienti gli interventi.