Coronavirus, niente scuola a Chiusi

(ANSA) - CHIUSI (SIENA), 4 MAR - Chiusura della scuola primaria 15 giorni e chiusura - ma per quattro giorni - di tutte le altre scuole nel comune: lo ha deciso il sindaco di Chiusi (Siena) Jury Bettollini dopo che un 31enne è risultato positivo al Coronavirus ieri. Secondo l'ordinanza, la chiusura si è resa necessaria "in considerazione della socializzazione che si svolge all'interno della scuola" poiché "risulta difficile circoscrivere i contatti per evitare la diffusione ulteriore del virus". "Considerato che è in corso l'indagine epidemiologica sui contatti si ritiene opportuno, in via cautelativa a tutela della salute pubblica - conclude il sindaco nella stessa ordinanza - disporre la chiusura anche degli altri plessi per un periodo di quattro giorni salvo eventuali proroghe concordate con le strutture sanitarie".