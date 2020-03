3 Cc feriti in arresti flagranza a Prato

(ANSA) - PRATO, 4 MAR - Tre carabinieri feriti a Prato in due distinti episodi, uno di furto e l'altro di spaccio, mentre procedevano all'arresto in flagranza di malviventi i quali hanno ingaggiato colluttazioni coi militari. Il primo episodio è stato in via Monaco quando al 112 un cittadino segnalava che due ladri di rame stavano smontando le gronde di un capannone per rubarle.

Equipaggi del radiomobile hanno operato l'arresto di uno dei due, un 41enne di Pistoia, mentre l'altro è riuscito a scappare sui tetti limitrofi. Dalla colluttazione un carabiniere ha riportato una lesione a una mano con 7 giorni di prognosi. Il secondo episodio ha riguardato carabinieri di Montemurlo in servizio antidroga quando hanno tratto in arresto un nigeriano incensurato mentre spacciava a un giovane. Anche qui l'arrestato ha avuto una reazione violenta e si è scagliato contro due militari procurando loro lesioni guaribili in 7 giorni.