Toti, scuole riapriranno lunedì

(ANSA) - GENOVA, 3 MAR - Il presidente della Liguria Giovanni Toti esclude che ci sarà un'ulteriore chiusura delle scuole in Regione la prossima settimana. "Non credo potrà essere allungata oltre questa domenica - ha detto nel punto stampa sul coronavirus -. Si va incontro a fenomeni controproducenti sull'intero anno scolastico" e in assenza "di diversa situazione di carattere nazionale direi che sarà l'ultima proroga" ha spiegato dopo la decisione di oggi di prolungare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in regione fino all'8 marzo.

In Liguria restano a quota 25 i casi di persone positive al coronavirus, includendo i due decessi registrati in Regione. In sorveglianza attiva ci sono 466 persone, ha detto al vice presidente della Regione Liguria e assessora alla Sanità Sonia Viale, con il numero più significativo nel territorio del Savonese dell'Asl 2. Tra le quattro persone ricoverate in terapia intensiva all'ospedale San Martino di Genova tre sono in prognosi riservata.