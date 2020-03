Toscana: 5 nuovi casi Covid, anche bimbo

(ANSA) - FIRENZE, 3 MAR - Sono 5 i nuovi casi sospetti positivi al Coronavirus, non sei come scritto in precedenza, registrati tra ieri sera e questa mattina in Toscana, in attesa di validazione da parte dell'Istituto superiore di sanità. E' quanto si spiega dalla Regione Toscana in una nota successiva al bollettino diffuso a fine mattinata. Tra i nuovi casi anche un bambino di 10 anni: il piccolo, che sta bene, è figlio del 44enne di Torre del Lago in Versilia (Lucca), caso già convalidato dall'Iss, rientrato con positività da Vo' in Veneto e in isolamento domiciliare senza più febbre. Nell'elenco figura anche la donna ricoverata ieri a Prato, un'italiana di 44 anni che però vive a Firenze, primo caso registrato nel territorio pratese: è sfebbrata e oggi sarà dimessa in isolamento domiciliare. In totale in Toscana sono stati quindi registrati a oggi 18 casi mentre sono 959 persone in isolamento domiciliare.

Stabili complessivamente le condizioni dei pazienti: due oggi saranno dimessi e andranno in isolamento a casa.