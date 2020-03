Rubate mascherine in ospedale Imperia

(ANSA) - IMPERIA, 3 MAR - Furto nell'Ospedale di Imperia di flaconi di disinfettante per mani e mascherine chirurgiche.

L'ammanco, si legge nella nota dell'Asl1, è stato rilevato dal personale sanitario durante i controlli nei depositi del Pronto Soccorso e del blocco operatorio. Nel complesso, sono state sottratte 209 mascherine e 12 flaconi di soluzione disinfettante. L'Asl1 ha denunciato l'accaduto al Posto di Polizia dell'Ospedale imperiese. "In un momento di emergenza, questi episodi sono da condannare fermamente e devono essere perseguiti con severità - ha detto l'assessore regionale alla Sanità Sonia Viale -. Lo dobbiamo a tutti i nostri operatori impegnati in questi giorni in prima linea e che non possono essere sprovvisti di questi strumenti di protezione".

"Stigmatizziamo questo tipo di azioni - ha detto il dg di Asl1 Marco Damonte Prioli - Abbiamo sporto denuncia. Si tratta di episodi di sciacallaggio che si sono verificati anche in altre realtà in un momento in cui questi dispositivi sanitari sono così importanti".