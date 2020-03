Lombardia, 1.520 positivi e 55 morti

(ANSA) - MILANO, 3 MAR - Sono 1.520 le persone positive al coronavirus in Lombardia. A fare il punto di giornata è l'assessore regionale al Welfare, Giulio Galleria.

"I pazienti ospedalizzati sono 698 - aggiunge in video collegamento dall'unità di crisi dell'emergenza -, 167 sono in terapia intensiva, 461 in isolamento domiciliare. I deceduti risultano essere 55". I numeri, spiega Gallera, rivela che "la patologia sta incrementando in maniera costante".