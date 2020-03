Forum, sanificazione dopo caso Pomezia

(ANSA) - MILANO, 3 MAR - C'è sconcerto, al 'Mediolanum Forum' di Assago (Milano), dopo la notizia di una "connessione" tra il caso di positività al coronavirus verificatosi a Pomezia (Roma) e un concerto avvenuto nel palazzetto del Milanese. La struttura, comunque, era già stata "sottoposta a una sanificazione" prima e ora ha deciso una "riprogrammazione di tutti gli eventi" che comprende uno stop a partire da domani.

"Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale su questa ipotetica connessione - spiegano all'ANSA i gestori del Forum - di nostra iniziativa abbiamo provveduto a sanificare l'impianto". Al Forum stasera si giocherà Olimpia-Real Madrid di basket, a porte chiuse. "Poi ci sarà uno stop - proseguono dal Forum - in attesa di una riprogrammazione di tutti gli eventi".

"Abbiamo letto le notizie su Internet - sottolineano - ma onestamente non capiamo come si possa puntare il dito esclusivamente verso lo stadio". Il concerto degli Jonas Brothers è stato organizzato da 'Live Nation', il 14 febbraio.