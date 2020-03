Coronavirus, slitta assemblea FFF Italia

(ANSA) - SASSARI, 3 MAR - L'emergenza coronavirus ferma l'assemblea nazionale di Fridays For Future, movimento giovanile ispirato dalla 17/enne svedese Greta Thunberg, attivista per lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici.

L'iniziativa era in calendario a Sassari per sabato 14 e domenica 15 marzo. Gli attivisti, come anticipato dalla Nuova Sardegna e confermato all'ANSA dagli organizzatori, hanno deciso "per precauzione" di far slittare l'evento in primavera, magari prima del Global strike previsto per il 24 aprile.

Dopo lo slittamento gli attivisti di Sassari, dove erano attesi centinaia di giovani da tutta Italia, sognano in grande e vorrebbero cercare di portare Greta nell'Isola.