Tre buste esplodono a Roma, tre ferite

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Tre buste esplosive nelle ultime ore a Roma e Fiumicino hanno provocato il ferimento di tre donne. La prima è esplosa ieri sera nel centro di smistamento Poste di Fiumicino. Le altre due, arrivate presso due domicili in zona nuovo Salario e alla Balduina, sono esplose stasera a Roma. Le donne non sono in gravi condizioni. Sugli episodi indagano polizia e carabinieri.