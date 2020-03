Terzo caso nel Casertano, scuole chiuse

(ANSA) - CASERTA, 2 MAR - Un caso di contagio di Coronavirus a Cesa, nel Casertano; è il terzo caso accertato in Terra di Lavoro dopo la 24enne del capoluogo e una persona di Mondragone.

È stato il sindaco di Cesa, Enzo Guida, a dare comunicazione della positività. "Abbiamo avuto notizia ufficiale dalla Task Force Regionale per la prevenzione e gestione dell'emergenza da Codiv-2019, dell'accertamento di un tampone positivo, effettuato presso l'ospedale "Cotugno" di Napoli, a carico di un cittadino di Cesa. Da informazioni degli organi sanitari - spiega Guida - le condizioni del soggetto contagiato non destano preoccupazioni. Al solo scopo di precauzione, e senza voler creare allarmismo, chiudiamo le scuole cittadine, di ogni ordine e grado, pubbliche e private. Invitiamo i cittadini ad adottare tutte i comportamenti precauzionali tesi a prevenire il contagio".