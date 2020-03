Mondomarine,4 arresti e sequestro 12 mln

(ANSA) - SAVONA, 02 MAR - Questa mattina la Guardia di Finanza di Savona ha dato esecuzione a quattro ordinanze di custodia cautelare - 2 in carcere e 2 agli arresti domiciliari - emesse dal Gip Fiorenza Giorgi del Tribunale di Savona nei confronti di tre ex amministratori del cantiere navale Mondomarine e di un imprenditore lombardo, per il reato di bancarotta fraudolenta e per reati fiscali. A finire in carcere l'imprenditore lombardo e l'ex ad Roberto Zambrini; ai domiciliari altri due ex amministratori di Mondomarine, Paolo Formaglio e Carlo Samuele Pelizzari. Sempre in queste ore le Fiamme Gialle stanno procedendo al sequestro preventivo, presso istituti di credito e Agenzia del Territorio di diverse province, di disponibilità finanziarie, beni mobili ed immobili per oltre 12 milioni di euro.