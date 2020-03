Medico aggredito in ospedale Putignano

(ANSA) - BARI, 2 MAR - Un medico è stato aggredito ieri nel pronto soccorso dell'ospedale di Putignano (Bari) dalla suocera di una paziente 24enne: la donna pretendeva di entrare in sala visite con la giovane e quando il medico le ha spiegato che non poteva, l'ha prima aggredito verbalmente e poi gli ha sferrato uno schiaffo sul viso. Prima di questo episodio, altri parenti che avevano accompagnato la 24enne al pronto soccorso, avevano litigato con un infermiere perché ritenevano che la ragazza dovesse essere visitata subito. I fatti sono riferiti in una nota da Filippo Anelli, Presidente dell'Omceo Bari e della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, il quale precisa che è stato necessario l'intervento della guardia giurata e dei carabinieri, e che il medico aggredito, che è cardiopatico, ha avuto un malore. "Mi auguro che il collega - sottolinea Anelli - che è molto provato da quanto accaduto, possa riprendersi e tornare quanto prima al lavoro".