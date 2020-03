Coronavirus, procedura lampo infermieri

(ANSA) - ANCONA, 2 MAR - E' stata formata in soli due giorni lavorativi la graduatoria del cosiddetto "concorsone", ovvero la selezione finalizzata all'assunzione a tempo determinato di infermieri per superare la carenza di personale presso reparti e servizi della Aou Ospedali Riuniti di Ancona. La prova si è tenuta il 26 febbraio presso il Palaprometeo di Ancona, in contemporanea con l'ordinanza del presidente della Giunta regionale delle Marche, che chiudeva scuole e iniziative pubbliche per l'emergenza coronavirus. Su 911 presenti alla selezione sono risultati 499 idonei, di questi, informa l'azienda ospedaliera, 57 saranno assunti immediatamente mentre altri lo saranno in vista delle cessazioni che matureranno a breve e altri ancora per garantire la normale fruizione delle ferie estive, Il personale infermieristico in graduatoria sarà utile anche ad affrontare l'emergenza coronavirus.