Coronavirus: Brugnaro,Venezia ce la farà

(ANSA) - VENEZIA, 2 MAR - "Venezia ce la farà, non so in quanto tempo. Ora abbassiamo i toni, testa bassa e grande iniezione di fiducia e coraggio. Molto è stato più raccontato di quello che è la realtà. Spieghiamolo al mondo, non diffondiamo la paura e continuiamo a vivere con tutte le limitazioni che il Governo ci ha dato". Così il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

"Cerchiamo di trovare - ha spiegato - un modo unico di pensare, anche sulla scelta delle grandi navi".