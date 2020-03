Coronavirus: chiusa a Roma San Luigi

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - La chiesa di San Luigi dei francesi a Roma è chiusa da oggi "per misure precauzionali" e "fino a nuovo ordine". E' quanto si legge sul sito di San Luigi che rinvia ad una decisione dell'ambasciata di Francia a Roma. A San Luigi dunque niente messe né visite. Questa sera non si celebrerà messa neanche a Sant'Ivo dei Bretoni, sempre a Roma. Si tratterebbe della prima disposizione del genere nella capitale forse dovuta al fatto che un sacerdote della diocesi di Parigi, che era stato a Roma, ora è in ospedale in Francia affetto da coronavirus.

San Luigi è la chiesa nazionale dei francesi che vivono a Roma ma è anche meta di molti turisti. La cappella Contarelli, che si trova al suo interno, ospita infatti il ciclo pittorico su san Matteo realizzato da Caravaggio.