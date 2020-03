Coronavirus: 265 casi positivi in Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 1 MAR - Il numero delle persone positive al coronavirus è salito in Veneto a quota 265, mentre sono 64 i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere. 25 sono in cura a Padova. Dei contagiati, 88 sono a Vo', 72 a Treviso, 42 in provincia di Venezia con esclusione di Mirano, 31 a Padova con l'esclusione di Vo' e Limena, 14 a Limena, 6 a Mirano, 4 a Verona, 3 a Vicenza, 2 a Belluno. Altri 2 casi sono collegati al focolaio lombardo e per 1 è in corso l'assegnazione epidemiologica.