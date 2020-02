Toscana, 3 nuovi casi in attesa conferma

(ANSA) - FIRENZE, 29 FEB - Sono tre i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati tra ieri sera e stamani in Toscana. Tutti sono in attesa di validazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, ma per loro sono scattate le misure di prevenzione. Lo rende noto la Regione Toscana. Due casi riguardano persone entrambe in isolamento domiciliare in provincia di Massa Carrara ed entrambe con legami con Codogno.

Il terzo nuovo caso è di una giovane fiorentina che quattro giorni fa si è recata a Milano: ora è ricoverata a malattie infettive a Ponte a Niccheri.

In totale, con questi tre nuovi casi, salgono a 11 i positivi riscontrati in Toscana: solo per due è arrivata la validazione dell'Iss. Per i precedenti 8 casi la Regione parla di "situazione stabile". In totale sono invece 921 persone in isolamento domiciliare di cui 443 prese in carico attraverso i numeri dedicati attivati da ciascuna Asl.