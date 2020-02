Pio XII: da lunedì 2 si aprono archivi

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 29 FEB - Lunedì 2 marzo verranno aperti gli Archivi vaticani sul pontificato di Pio XII e migliaia di documenti saranno a disposizione di storici e studiosi. Le prenotazioni dei ricercatori si moltiplicano ed è già tutto pieno fino a giugno, considerato che ogni giorno potrà accedere in archivio un numero contingentato di studiosi. In Archivio Vaticano saranno consultabili, per quanto riguarda il pontificato di Pacelli, 73 archivi di rappresentanze pontificie, 15 serie della Segreteria di Stato, 21 fondi di Congregazioni romane e di uffici curiali e palatini, 3 dello Stato della Città del Vaticano e altri 8 fondi. Nel complesso, dunque, 120 tra fondi e serie, per un complesso di circa 20.000 unità archivistiche. I diversi archivi della Santa Sede potranno ospitare nel loro complesso circa 120 ricercatori. In Archivio Vaticano (che può ospitare quotidianamente 60 ricercatori) le prenotazioni per la consultazione dei documenti del pontificato di Pio XII sono incominciate dai primi di ottobre.