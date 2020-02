Papa: anche oggi incontri solo a S.Marta

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 29 FEB - Il Papa per il terzo giorno prosegue il suo lavoro solo a Santa Marta, cancellando alcune udienze. Da giovedì è affetto da una "lieve indisposizione" che comunque non ha interrotto completamente i suoi appuntamenti. "Questa mattina - comunica il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni - il Santo Padre, dopo aver celebrato la Messa ha proseguito, a Casa Santa Marta, con gli incontri in agenda, ad esclusione delle udienze ai membri del Gruppo Internazionale di Bioetica e ai partecipanti al Capitolo Generale dei Legionari di Cristo e alle Assemblee Generali delle Consacrate e dei Laici del Regnum Christi".