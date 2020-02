Caso sospetto Coronavirus in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 28 FEB - Un caso sospetto di Covid 19 a Cetraro, in Calabria. Lo rende noto il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli.

"Si tratta di una persona proveniente da uno dei Comuni della 'zona rossa' del lodigiano - è detto in un comunicato - già sottoposto sin dal suo arrivo in Calabria ad isolamento domiciliare. Il paziente è asintomatico e si attende l'esito del test di conferma da parte dell'Istituto Superiore di Sanità".

"Sono in contatto con il Ministero della Salute - ha affermato la Governatrice calabrese Jole Santelli - per il monitoraggio del caso e l'applicazione del protocollo sanitario indicato dalle linee guida nazionali".